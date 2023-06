Kényszerből előny: emiatt állhatnak át zöld működésre az irodaházak

A tavaly ősszel bekövetkezett gázáremelkedés hatására feje tetejére állt az irodaházak piaca, a magas fenntartási költségek miatt ugyanis a legtöbb üzemeltető zöld útra lépett. Kaloczkai Sándor, a Gree légkondicionálók műszaki vezetője arról beszélt, ma már nem az a kérdés, hogy az energiahatékonysági beruházások megtérülnek-e, hanem az, hogy azok nélkül a működés fenntartható marad-e. Zöld irányban is példaértékű a világ első számú klímamárkája magyarországi vezérképviseletének szarvasi irodaháza, a Hi-Tech épület ugyanis látványban és műszaki tartalomban is a világ elithez tartozik.

Kisebb pánikhangulat uralkodott el tavaly nyár végén az irodaházakat üzemeltető cégek körében, miután a rezsiváltozások bejelentését követően hamar egyértelművé vált mindenki számára, hogy a korszerűtlen energiahordozókkal fenntarthatatlanná válik a monstrumnak számító ingatlanok üzemeltetése – olvastató a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Kaloczkai Sándor, a Gree légkondicionálók képviseletében elmondta, az irodaházak szinte egyik napról a másikra kezdtek el fenntarthatóbb alternatívák után kutatni, sokaknak sikerült is az átállás a zöld működésre. Bár ennek a beruházási költsége jelentős összeg, a jelenlegi helyzetben nélkülözhetetlenné vált.

„A zöld beruházások megtérülési ideje nagyságrendileg 5-10 év között mozoghat az adott infrastruktúrától függően. Viszont mára teljesen más értelmet nyert a megtérülés fogalma. Nem kérdezi senki, hogy mikorra hozza vissza a pénzt a fejlesztés, mert mindenki felismerte, hogy modernizáció nélkül a működést fogja meggátolni a kifizethetetlen energiaköltség” – mutatott rá a szakértő.

Mint fogalmazott, a meglévő irodaházak felújításánál meg van kötve a tervezők keze, hiszen az épület tájolását nem lehet megváltoztatni, a nyílászárók méretein jelentősen nem lehet módosítani. A radiátorokat viszont bátran le lehet cserélni padlófűtésre, ahogy az ablakok szigetelési tényezőjén is lehet érzékelhetően javítani.

Kaloczkai Sándor hozzátette, a hőszivattyúk a legkorszerűbb fűtési megoldásnak számítanak ma, melynek előnyeit egyre több irodaházban kamatoztatják is. Mivel ezzel a technológiával nem kell annyira magas hőmérsékletű meleg vizet előállítani a fűtéshez és a készülék hatásfoka is sokkal magasabb, mint egy idejétmúlt gázkazáné, az energia-megtakarítás hatalmas lehet.

„Az irodaházak esetében megoldandó probléma a nyári hűtés is, hogy ne legyen kellemetlen, amikor hűtött levegő érkezik az irodába, hiszen a dolgozók komfortérzetét negatív irányba befolyásolja, ha túl hideget kapnak a testükre. Ehhez a megfelelő légeloszlást és a légsebességet is meg kell vizsgálni, ami szakértő bevonásával történik. A megfelelő tervezésnek itt is rendkívül fontos szerepe van” – hívta fel rá a figyelmet.

Kiemelte, kézenfekvő, ha a felhasznált áramot nem a hálózatból veszi el a cég, hanem a saját napelemével termeli meg azt. Ezt láthatóan a legtöbb zöldítő vállalat fel is ismerte, ugyanis az elmúlt évben brutálisan emelkedett a telepített napelemek száma Magyarországon a vállalati szférában is.

Világszínvonalú zöld irodaház Szarvason

Kaloczkai Sándor azzal folytatta, egy új építésű irodaház esetén könnyebb kialakítani egy teljesen zöld rendszert, hiszen a tervezők nulláról kezdhetnek gondolkozni. Így készült a Gree Magyarország vezérképviseleti irodaháza is Szarvason, mely otthont ad a Dining Guide Top100 listán is megtalálható Újváros Bisztrónak.

Az épület falait gyakorlatilag teljes egészében üvegek alkotják. A felszereltségében az európai, sőt a világ élvonalhoz tartozó Hi-Tech létesítmény tervezésénél éppen ezért nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a felhasznált üveg a lehető legjobban ellenálljon a beérkező napsugaraknak.

„A passzív védelem mellett az árnyékoló-rendszer is segít abban, hogy a napsugárzást már az üvegfal mentén megfogjuk. Az épületben minden hőtermelő, hűtő berendezés, a világítástechnika és az árnyékolás vezérlése, felügyelete, egy épület automatika szoftveren keresztül történik, gyakorlatilag ez menedzseli a teljes épületet. A hűtési és fűtési rendszer egyaránt időjárás-követő, azaz figyeli a Nap állását, a sugárzás beesési szögét, és ezáltal előrejelzést tud készíteni. Ha például érzékeli, hogy melegebb levegő érkezik a térségbe, akkor még azelőtt elveszi a fűtést, hogy az odaérne” – magyarázta a Gree légkondicionálók szakértője.

A kívül-belül egyaránt nagyon látványos irodaházban emellett jelenlét- és mozgásérzékelők irányítják a világítást, amely egyúttal alkalmazkodik ahhoz is, hogy mennyi fény érkezik be odakintről, mely szintén energia-megtakarításként jelentkezik. Az épületben a friss levegő utánpótlást két légkezelő berendezés végzi, rendkívül magas hatékonysággal és a napelemes rendszer is kialakítás alatt van. Magyarországon először itt került beszerelésre az Airow3 légtisztító modul, mely elpusztítja a Covid és más vírusokat, baktériumokat, illetve kórokozókat a nap 24 órájában, ezáltal védve az irodában dolgozókat.

Az épület tervezője a Tiba Építész Stúdió volt, akinek nevéhez számos, Budapest városképét meghatározó épület tervezése fűződik, de Magyarországon kívül számos európai országban terveztek projekteket.