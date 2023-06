Gondolkodj úgy, mint egy űrkutató!

Az űrkutatói gondolkodás nem is olyan nehéz! – állítja Ozan Varol, és elhihetjük neki, hiszen az asztrofizikus végzettségű író a 2003-as Mars Exploration Rover Mars-kutató program műveleti csapatának is tagja volt. Varol úgy véli, az űrkutatók sajátosan gondolkodó felfedezők, akik elképzelik az elképzelhetetlent, megoldják a megoldhatatlant, és a kudarcban is a megoldandó feladatot látják, nem pedig a leküzdhetetlen akadályt. Ha ez a gondolkodásmód szimpatikus a számunkra, de nem tudjuk, hogyan sajátíthatnánk el, akkor ez a kötet nekünk íródott!

Ozan Varol új szemléletet hozott a menedzsment világába. Az űrkutatás és az űrtechnológia területének sikereit és a mögötte lévő tanulságokat összegezve nem kevesebbet állít, mint hogy a legmerészebb álmainkat is elérhetjük – vagy ahogy ő fogalmaz: megtehetjük saját bolygóközi ugrásainkat a való életben. Varolt mindig is érdekelte az űrkutatás szédítő technológiai sikere mögötti gondolkodásmód és stratégia, olyannyira, hogy érdeklődése egy idő után a módszertan felé fordult, és arra tette fel az életét, hogy javítson mások problémamegoldó képességén, segítsen leküzdeni az akadályokat és támogasson másokat a választott útjuk során. Célja megmutatni, hogyan lássuk más szemmel a világot, és miként valósítsuk meg akár még az őrültségnek látszó megvalósíthatatlan ötleteket is. Egyszóval azt, hogyan gondolkodjunk űrkutatóként – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Gondolatait és tapasztalatait a Think like a rocket scientist című kötetében összegezte, ami megjelenésekor az év egyik sikerkönyve lett, és e gyakorlatias útmutatót most a Pallas Athéné Kiadó is elhozta számunkra. A szellemes stílusban íródott könyv hasznos gyakorlati tanácsokat ad napjaink mindenkit érintő problémáinak megoldásához és a céljaink eléréséhez, amelyeket inspiráló történetek elmesélésével tesz hitelessé és olvasmányossá, és nem utolsó sorban rendkívül szórakoztatóvá. E történetek a szerző saját tapasztalataiból, film- és olvasmányélményeiből, valamint a világ legismertebb tudósainak tanulságos életútjából merít, számos példát hozva valós űrtudományos kísérletekről, sikerekről és kudarcokról, amelyek végül olyan úttörő felfedezésekhez vezettek, mint például a Hubble űrteleszkóp. Modern világunknak is szüksége van egy olyan újfajta problémamegközelítésre, amelyet Varol hirdet, mert mindannyian a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy a környezetünk milyen szédítő sebességgel változik, nekünk pedig vele együtt kell fejlődnünk, hogy tartani tudjuk a lépést. A mindennapi életünkben ennek mentén megannyi komplex és szokatlan problémával találkozunk, amelynek megoldása kihívást jelent a számunkra. Ám ahelyett, hogy a szokásos utat járnánk, tekintsünk inkább a csillagokba, és próbáljuk ki Ozan Varol tanácsait! Varol az űrkutatói gondolkodásmód elsajátítása kapcsán mindenekelőtt a kíváncsiság, a képzelőerő és a kísérletezés fontosságát hangsúlyozza. Tartsuk játékban az elménket, mondja, hogy elkerüljük a válságokat! A korábban szokványos feltételezések megkérdőjelezésére is bátorít, és arra ösztönöz, hogy gondolkodásunkban térjünk vissza az alapokhoz és kérdőjelezzük meg az idejétmúlt hitrendszereket. Az egyik legerősebb üzenete azonban az ismeretlen elfogadása és a bizonytalansággal való „baráti viszony" kialakítása. A könyv továbbá kitér arra, hogyan célozzuk meg a lehetetlent és miként tegyünk fel úgy kérdéseket, hogy újszerű válaszokat kapjunk. Az ötletek teszteléséről és a munkahipotézisekről szólva tanulságos példák során keresztül hívja fel a figyelmet arra, hogy a bukás minden kísérletbe bele van kódolva, és a kudarc elkerülése helyett inkább éljük meg jól a bukásainkat és fordítsuk a javunkra. A sikerhez az is kell, hogy olyanokkal dolgozzunk együtt, akik különböző készségekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek. Ennek megfelelve Varol számos hasznos ötletet kínál a hatékony csapatépítéshez, amelyből a pszichológiai biztonság kultúrájának elősegítése az egyik legegyszerűbb, ám a hétköznapi szervezeti kultúrában a legkevésbé használt stratégia. Okosabbak vagyunk, mint hisszük, sugalmazza Varol, és meggyőző érvekkel szolgál mindannyiunk számára ahhoz, hogy érdemes feljebb lépnünk és olyan szinten működnünk, amelyről eddig csak lebeszéltük magunkat. Akár diákként, vállalkozóként vagy dolgozó szakemberként olvassuk, Ozan Varol kötete értékes forrásként szolgálhat számunkra – legyen szó álmaink állásának megszerzéséről, vállalkozásunk felgyorsításáról, egy új készség elsajátításáról vagy egy következő áttörést jelentő termék megalkotásáról. Ozan Varol török származású asztrofizikus, jogászprofesszor író, podcast-műsorvezető. Tizenhét évesen költözött az Amerikai Egyesült Államokba, hogy a Cornell Egyetem asztrofizika szakán tanulhasson. Később a jogtudományok professzorává vált. Írásai a Wall Street Journal, a Newsweek, a Time és a Washington Post hasábjain jelentek meg, emellett többször szerepelt a BBC, valamint a CNN műsoraiban. Jelenleg a portlandi Lewis & Clark College professzora.