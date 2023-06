A mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozását fontolgatja Ausztrália

Az ausztrál kormány a mesterséges intelligencia (MI) szigorúbb szabályozását tervezi, és nem zárja ki az úgynevezett deep fake technológia betiltását sem – közölte csütörtökön Ed Husic ausztrál ipari miniszter.

„Nyilvánvaló aggodalom érezhető a társadalomban a technológia túlságosan gyors fejlődését illetően” – jelentette ki a tárcavezető az ABC ausztrál hírtelevízióban.

Kiemelte: a kormányoknak nagy felelősségük van a kockázatok felmérésében és az MI szabályozásában. Elismerte, még mindig vannak kiskapuk a szerzői, valamint az adat- és fogyasztóvédelmi jogokat illetően, és azt mondta, Canberra biztosítani akarja, hogy a kidolgozandó jogi keretrendszer – az MI-szektor gyors fejlődése tükrében – megfelel a céloknak.

Hozzátette azt is, hogy a kormány az MI „nagy kockázatú részeit” akár be is tilthatja, amennyiben erre a lakosság részéről határozott igény lép fel.

A héten korábban találkozót tartottak az MI fejlesztői, a megbeszélésen résztvevők a többi között sürgették a törvényhozókat, hogy a mesterséges intelligencia hordozta veszélyeket a világjárványokkal és a nukleáris háborúval egy szinten kezeljék.

Az ausztrál tudományos és technológiai tanács csütörtökön közzétett jelentése szerint az MI-generálta tartalmakat helytelenül használhatják fel parlamenti üléseken is.

Ausztrália az elsők között, már 2018-ban szabályozta a mesterséges intelligenciát.

A kiemelt kép illusztráció.