Porkoláb Imre: Az innovációnak kiemelt szerepe van a védelmi képesség növelésében

Kiemelt szerepe van az innovációnak a védelmi képesség növelésében, a hadsereg modernizációjában – mondta Porkoláb Imre dandártábornok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. (VIKI) vezérigazgatója szerdán, a kutatóintézet által szervezett képességbemutatón, Budapesten.

A Bálnában tartott rendezvényen Porkoláb Imre emlékeztetett: a kormány 2016-ban döntött a haderőfejlesztési, modernizációs programról, ennek köszönhetően már érkeztek korszerű eszközök, és azokat egészítik ki a nagyszabású védelmi ipari fejlesztések.

Hozzátette:

a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeként két hónapja létrehozott VIKI legfontosabb feladata, hogy támogassa a védelmi innovációs projekteket, a kettős – civil és katonai – hasznosítású termékek fejlesztését.

Mint mondta, ennek gazdaságélénkítő hatása is van, de az a legfontosabb, hogy a katonákhoz eljuttatva növelni tudják a harc- és túlélőképességet.

A VIKI vezérigazgatója kiemelte: számítanak a védelmi innováció területén az egyetemekre, gazdasági társaságokra, kutatóintézetekre.

Hangsúlyozta:

az általa irányított kutatóintézet feladata, hogy minél több fejlesztési lehetőséget tárjon a döntéshozók elé, és segítse a konzorciumok létrejöttét, valamint támogassa őket például a pályázatírásokban, hogy magyar és nemzetközi fejlesztési forrásokhoz juthassanak.

Közölte: a VIKI-nél a fejlesztések során prioritást élveznek a „digitális katonával” kapcsolatos innovációk, amelyek nemcsak a katonák fegyverzetének és felszerelésének fejlesztését érintik, de a kognitív képességfejlesztésüket is.

A másik kiemelt terület a járműdigitalizáció, amelyben az autonóm, önvezető rendszereken lesz a hangsúly, a harmadik pedig az úgynevezett „felforgató technológiáké”.

A dandártábornok jelezte: a kutatóintézet szeretné elérni, hogy a jövőben minél több, a ZalaZone-hoz hasonló tesztközpont legyen Magyarországon, és ezeket szeretnék felajánlani a NATO-nak, ami a fejlesztésben közreműködő cégeknek nemzetközi piacot jelenthet. Emellett tervben van a nemzeti védelmi labor létrehozása. Ez a már most is működő nemzeti laborokra támaszkodna, azok ugyanis már most is olyan technológiákon dolgoznak, amelyek továbbfejlesztve alkalmassá tehetők kettős – katonai és civil – hasznosításra.

A Bálnában az egyetemek és gazdasági társaságok képviselőinek mutatta be a kutatóintézet a legígéretesebb fejlesztéseket a védelmi innováció területén.

Kiemelt képünk: Porkoláb Imre dandártábornok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. (VIKI) vezérigazgatója beszédet mond a kutatóintézet által szervezett képességbemutatón Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2023. május 31-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)