Az MI terjedésével a kulcs a gyors alkalmazkodás

A mesterséges intelligencia már most is fontos szerepet játszik az élet szinte minden területén, térhódítása várhatóan még nagyobb méreteket ölt majd az elkövetkezendő években. Ez a dinamikus fejlődés megállíthatatlan, tudatosan azonban előnyt kovácsolhatunk a technológiából. A rugalmasság és a gyors válaszreakció jelenthet megoldást mindazok számára, akiknek munkáját kiváltja majd az MI.

A mesterséges intelligencia számos megnyilvánulási módja sokunk számára még nehezen befogadható, hiszen sok esetben emberi választ ad, amellett, hogy nagyon is emberfeletti képességekkel rendelkezik. A chatbotok mellett találkozhatunk már úgynevezett voicebotokkal is, amelyek segítségével emberi hangon megszólaló mesterséges intelligenciával társaloghatunk, illetve videobotokkal, amelyek többek között weboldalakon, webshopokban segítik a vevőkkel létrejövő interakciókat. De nem vagyunk messze attól sem, amikor a MI-modelleket összekapcsolhatjuk, hogy egymással kommunikáljanak, így például könnyedén kialakíthatunk belőlük egy fókuszcsoportot a termékeink tesztelése céljából.

„Arra számíthatunk, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok helyen meg fog jelenni. De annak, hogy ténylegesen haszonnal alkalmazzák, megvannak a lényeges feltételei, amiket nem is olyan egyszerű teljesíteni. Látható, hogy annak lesz jó esélye, akinek sok adata és jó adatgazdálkodása van. Emellett vannak olyan emberei, akik az üzleti problémákat le tudják fordítani a mesterséges intelligencia nyelvére, és hatékonyan tudják használni a rendelkezésre álló eszközöket. Az MI már ma is kikerülhetetlen. Minden szinten bele kell építeni a cég működésébe, integrálni kell a meglévő rendszerekkel”- hívta fel a figyelmet dr. Bőgel György.

MI-lehetőségek, szinte határok nélkül



A mesterséges intelligencia a vásárlói szolgáltatásokban is fontos szerepet játszik a chatbotok és virtuális asszisztensek formájában, amelyek képesek gyorsan és hatékonyan válaszolni az ügyfelek kérdéseire. De az MI alkalmazása a raktárkezelésben és a logisztikában is megtalálható, ahol a készletgazdálkodást és az útvonaltervezést optimalizálja. A jövőben még több területen alkalmazzák majd az online kereskedelemben. Például a virtuális próbafülkék esetében, amelyek lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy virtuálisan „próbálják fel” a ruhákat, mielőtt megvásárolnák őket. Mindezeken túl a dinamikus árazási stratégiák kialakításában is használhatják, amelyek figyelembe veszik a keresletet, a versenyt, az időjárást és a raktárkészletet.

„Az MI elterjedése felveti, hogy mennyien veszítik majd el miatta a munkájukat a jövőben. Véleményem szerint nem ez a kérdés, sokkal inkább az, hogy mennyire lesz valaki képes alkalmazkodni az új helyzethez. Nem lesz könnyű, mert túl nagy a változás és túl gyors a tempó. Most mindennél fontosabb, hogy nyitottak legyünk, sok lépcsőt kell egyszerre, helyből átugranunk. Mindenkinek végig kell gondolnia, hogy számára mi az érték saját magában, a cégében, az embereiben. Akik mindezzel nincsenek tisztában, könnyen alul maradhatnak a versenyben. Ahogy azok is, akik lassúak, konzervatív gondolkodásmóddal rendelkeznek, nehezen döntenek. Meg kell reformálni a látásmódot aszerint, hogy az emberekre és a gépekre együtt tekintsünk. Egy munkavállaló már nem csupán arra képes támaszkodni, ami ő maga, hanem mindenre, amit az emberiség tud. Lesz egy pont, ahol érezni fogjuk, hogy mi elég, mi az, amihez nem akarunk gépet használni” – mondta el Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.

Kereskedelmi konferencia a témában

Mi más is lehetne ma fókuszban egy e-kereskedelmi konferencián, mint az a téma, ami néhány hónapja lázban tartja az egész világot: a mesterséges intelligencia? Június 6-án és 7-én, a Thermal Hotel Visegrád patinás épületében hazai és külföldi szakemberek gyűlnek össze, hogy megosszák észrevételeiket és tapasztalataikat a jelenlévőkkel a mesterséges intelligencia (MI) és az e-kereskedelem jelenlegi és jövőbeni összefonódásáról.

Betekintés a nyugat-európai e-kereskedelmi trendekbe, versenyelőny megszerzése a mesterséges intelligencia kreatív használatával, akár fél órán belüli kiszállítási cél az e-kereskedelemben, a világ legnagyobb e-ker felmérésésnek eredményei – csak néhány ízelítő a témákból, melyek a webshop tulajdonsokat foglalkoztatják 2023-ban, ezért az e-kereskedelmi konferencián is terítékre kerülnek. A trendeket és friss megoldásokat többek között olyan előadóktól hallhatjuk, mint a Wolt, Foodora, Webshippy, GLS, DPD, Aqua vagy a Packeta vezető beosztású szakértői.

A kiemelt kép illusztráció.