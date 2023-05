Az űrutazás már nem csak álom – sikeresen tesztelte űrrakétáját a Virgin

Sikeres tesztrepülést hajtott végre egy amerikai magáncég űrrakétája. A legénység egyelőre még a cég dolgozóiból állt, de a tervek szerint hamarosan bárki ellátogathat majd az űrbe, feltéve, hogy megengedi a pénztárcája.

A különleges repülőgép utastérben izgatott figyelemmel várták a pillanatot, amikor 14 ezer méteres magasságban a géptörzs leválását követően bekapcsolódó rakétahajtóművek a világűr felé kezdték gyorsítani a járművet.

Az amerikai Virgin Galactic magáncég először 2021-ben küldött embert az űrbe. A cég tervei szerint az azóta továbbfejlesztett, ehhez hasonló szuborbitális űrrepülőkre a jövőben bárki jegyet válthat, hogy 5-6 percre megtapasztalhassa a súlytalanságot.

„A súlytalanságot a legjobban talán úgy lehet leírni, mint egy hatodik érzéket. Nagyon érdekes élmény. Az érzékszerveid kiélesednek, de közben a tested tudata megszűnik, mintha nem is lenne” – mondta a cég egyik munkatársa.

Az űrben tett villámlátogatás persze nem olcsó mulatság. Egy jegyért 450 ezer dollárt, vagyis több mint 150 millió forintot kérnek el, de – legalább is azok szerint, akik már jártak ott – megéri.

„Ha becsukom a szemem most is az űrben vagyok. Ez egy annyira lehengerlő tapasztalat, hogy talán életem végéig próbálom majd megérteni. Remélem, hogy az űrutazás a jövőben szélesebb körben is hozzáférhető lesz. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ez az élmény minél több emberhez eljusson a világon” – mondta a cég egy másik dolgozója.

A cég honlapjára látogatókat már egy nyitott jelentkezési várólista fogadja.