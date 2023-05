Szaúdi űrutasok indultak a Nemzetközi Űrállomásra magánszervezésben

A SpaceX Falcon 9 rakétával fellőtt Dragon űrkapszula egy, az Axiom alkalmazásában álló nyugalmazott NASA-űrhajós, a pályafutása során minden más amerikainál több időt – 665 napot – az űrben töltő asztronauta, Peggy Whitson parancsnoksága alatt indult el a floridai Kennedy Űrközpontból űrbéli kirándulására. A pilóta feladatait John Shoffner amerikai üzletember, egy autóversenyző csapat tulajdonosa látja el. A szaúdi kormány pénzének köszönhetően utasként foglal helyet Rajjanah Barnavi őssejtkutató, az első szaúdi nő, aki az űrbe látogat, valamint Ali alKarni, a szaúdi királyi légierő vadászpilótája.

A két szaúdi az első szaúdi űrutas 1985-óta, amikor a királyság egy hercege a Discovery űrsikló fedélzetén helyet kapott. Az űrállomáson az Egyesült Arab Emírségek egy űrhajósa fogadja majd őket. A négyfős csapat több mint egy hetet tölt odafönt és végez különféle kísérleteket.

The second all-private astronaut mission has lifted off! Go #Ax2 #TeamAxiom https://t.co/KXNhuv0LSk

— Axiom Space (@Axiom_Space) May 21, 2023