Fantasztikus felfedezést tett a NASA egy eddig nem ismert bolygó kapcsán

Az amerikai űrügynökség (NASA) által nemrég felfedezett LP 791-18 d névre keresztelt exobolygón hasonlóan erős lehet a vulkanizmus, mint a Jupiter Io nevű holdján, amely a Naprendszer legerősebb ismert vulkáni aktivitással rendelkező égiteste.

Az LP 791-18 d a Földhöz közel, csupán 90 fényévre található vörös törpe csillag körül kering, még a lakható övezeten belül. Ez egy csillagrendszer azon területét jelenti, amelyben az emberi élet potenciálisan kialakulhat.

A bolygó egyik érdekessége, hogy kötött tengelyforgású, tehát a tengelyforgásának időtartama pontosan megegyezik a keringési idejével, ezért mindig ugyanaz az oldala néz a csillaga felé.

Space volcanoes!🌋

Io, a moon of Jupiter, has the mot active volcanoes in our solar system. A recently-discovered exoplanet may rival even that fiery moon! https://t.co/B8PChBUDzR https://t.co/RreHSWEBh6

