A kutatókat is meglepték a hegyekben rejtőző ősi lábnyomok

A leleteket egy nagyjából 200 ezer éve kihalt emberfaj, a Neander-völgyiek utolsó közös őse, az úgynevezett heidelbergi ember képviselői hagyhatták maguk után az északközép-németországi Harz-hegységben.

Az emberi lenyomatok közelében erdei őselefántok, illetve ősorrszarvúk lábnyomait is megtalálták, a szakértők pedig ebből arra következtetnek, hogy a heidelbergi emberek hatalmas ősemlősök csordáinak közelségében éltek. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert az őskori lelőhelyeken ritkák a gyermekekre utaló jelek.

