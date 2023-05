Újabb funkcióval bővül a Twitter

Musk tavaly már többször is beszélt a „Twitter 2.0”-nak nevezett alkalmazással kapcsolatos terveiről, amire „Everything App” néven is utalt már korábban. Elmondása szerint az applikáció olyan funkciókat tartalmaz majd, mint a titkosított közvetlen üzenetek küldése, a hosszú formátumú tweetek megosztása és fizetési szolgáltatások.

„Hamarosan megérkezik a hang- és videochat funkció a platformra, aminek segítségével a világ bármely pontján anélkül beszélgethetsz más emberekkel, hogy megadnád nekik a telefonszámod” – közölte Twitter-bejegyzésében Elon Musk kedden.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023