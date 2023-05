Társkereső applikációknál alkalmazott módszerekkel oldanák meg a munkaerőhiányt

Egy magyar fejlesztésű alkalmazás nem csak hatékonyabbá teszi a munkára jelentkezést, de rengeteg új munkavállalót von be olyan munkákra, amelyeket évek óta nehéz betölteni. Modern társkereső applikációknál alkalmazott módszerekkel hozzák össze a munkakeresőket és munkáltatókat, amivel már 3000 műszakot töltöttek be rövid és hosszú távra.

Egyre többen keresnek rugalmas feltételekkel munkákat, a Giggle nevű alkalmazás létrehozói szerint pedig nem csak világszerte, de Magyarországon is errefelé tolódik a piac. Ez a munkavállalóknak olyan lehetőségeket biztosít, ami egy hosszú távú, állandó munkahelyen nem lenne elérhető, viszonzásul pedig többen tudnak olyan időszakokban vagy munkakörökben dolgozni, ahol most hiány jelentkezik.

„Európán belül már megfigyelhető ez az irány, itthon azonban még sok a kiaknázatlan lehetőség a rugalmas, alkalmi munkák kínálata terén. A munkakeresők számára egyre fontosabb az azonnaliság, vagyis hogy gyors legyen a jelentkezés, minél előbb munkába tudjanak állni és a kifizetés is minél hamarabb megtörténjen. Új munkavállalók bevonzása terén sokat segít az előre elköteleződés minimalizálása, aminek eredményeként olyan álláskeresők is kipróbálnak például vendéglátós munkákat, akiknek soha eszébe nem jutna hasonló állandó állások között böngészni. Fontos szempont továbbá, hogy a pontos munkaidő, a feladatkörrel és kifizetéssel kapcsolatos feltételek, valamint a pontos lokáció előre világosak legyenek a jelentkezők számára” – fejtette ki Sebestyén Ádám, a Giggle egyik alapítója.

Rövid távra keresve hatékonyan találnak tartós munkavállalókat is

A társkeresős alkalmazások módszereihez hasonló megoldásokat alkalmazó applikáció a fenti feltételekre építve szélesíti ki az elérhető álláskeresők körét, ezáltal a munkáltatók rövid távra keresve hatékonyan találhatnak akár tartós munkavállalókat is.

„Azáltal, hogy máshogy szólítjuk meg őket, sokkal könnyebben létrejön egy match, azaz találkozás. Egyetemistákat, diplomásokat vagy szakképzett munkavállalókat másodállásban vagy két munkahely között vonunk be új munkakörökbe, sőt saját csapatunkba is több állandó szakembert találtunk így platformunkon keresztül. Videós előszűrésekkel és értékelésekkel tesszük könnyebbé az elbírálást, míg az automatizált elfogadási és lemondási folyamattal villámgyorssá válik a toborzás. Ha hosszú távra keresnek alkalmazottat a munkaadók, akkor is műszak alapon találkoznak, ez a match az esetek többségében pedig visszatérő munkavállalássá alakul át. Ez sokaknak nem komfortos az elején – olyan, mintha elvesztenék a kontrollt – de az eredmények igazolják, hogy jól működik!” – tette hozzá Birizdó Ádám, a giggle.hu másik alapítója.

A magyar startup alapító szerint miközben a fizetés egy fontos szempont az első találkozás létrejöttéhez munkakereséskor, az nem feltétlenül az elsődleges döntési faktor a munkavállalók megtartása szempontjából.

„Az órabérek átlaga sajnos lassabban növekszik, mint az infláció – jelenleg kicsivel 2000 Ft alatti. Mivel az jól látható az alkalmazásból, hogy a jelentkezők száma az órabérrel együtt szépen növekszik, célunk a piaci egyensúly kialakításához mindkét fél lehetőségeit alakítani. A visszatérő munkavállaláshoz az órabér azonban már nem mindig az elsődleges szempont, az alapvető munkakörülmények, a megfelelő betanítás és transzparens feladatleírás, valamint a jó társaság a rugalmas munkavállalók körében szintén fontos kritériumok. Mindezen feltételek folyamatos alakításával és csapatunk azonnali és dedikált munkájának köszönhetően az effektív no-show (azaz a munkára meg nem jelenés) tartósan mindössze két százalék körüli az alkalmazást használók körében” – magyarázta Birizdó Ádám.

A munkaerőhiány nem oldható meg szakemberek keresésével

A Giggle alapítói szerint egy likvidebb, igazán jól működő munkaerőpiachoz vezető út sok feladattal és kompromisszummal van mindenki számára kikövezve, de jó úton járnak partnereikkel. Az alkalmazás sikerét jelzi, hogy a napokban megrendezett HRBEST díjátadón az év HR-szolgáltatói megoldása díját a Giggle nyerte el, ami talán a lehető legjobb szakmai elismerés az országban HR területen.

„Az első lépés, hogy sok év után végre mindenki elfogadja a szakemberhiányt, és ne a meglévő piacon keresse a hiányzó tapasztalatot, hanem lehetőségeket teremtsünk új munkavállalók számára kiépíteni azt. Érdemes a feladatszervezés és folyamatszervezés teljes átgondolásával kezdeni, törekedve arra, hogy az új munkavállalók betanítása és fejlesztése egyre könnyebbé váljon, ne pedig elkerülni akarjuk azt” – mesél a kezdeti nehézségekről a két Ádám.

„Amikor az állandó és rugalmas munkaerő összhangban tud dolgozni, mindenkinek könnyebb az élete. Nyugaton és fehér galléros szakmákban elfogadott, hogy az alkalmi munkaerő bére magasabb, mint az állandóé, ezért a kétféle szakember jól megél egymás mellett – ebben itthon még látunk fejlődési lehetőséget. Rengeteg tettrekész 18-30 év közötti fiatal, vagy éppen tapasztalt középkorú keres rajtunk keresztül munkát, legyen az reggel, este vagy hétvégén – a mi feladatunk megtalálni a közös feltételeket. Ha ezek alapján a saját működésébe minden partnerünk be tudna illeszteni egy rugalmas munkavállalói kört, az minden eddiginél reziliensebbé tenne vállalkozásokat és iparágakat is hosszú távon.” – zárják gondolatmenetüket az alapítók.

