Rejtett jeleket találtak a Végzet kövén

III. Károly május 6-i koronázásán a scone-i kő, azaz a Végzet köve is szerepet kap majd. A legalább 800 éves, Skóciából származó faragott kő a 13. század végén került Angliába, ahol a koronázási trón részeként az uralkodói avatások fontos eleme lett. A követ a 20. században szállították vissza Skóciába, de a koronázásokon még mindig szerepet kap az Egyesült Királyságban – írja a National Geographic.

A követ a Historic Environment Scotland gondozza, a szervezet szakértői a közelmúltban lézerrel elemezték a tárgyat, de egyéb teszteket is elvégeztek. A vizsgálat során római számokra emlékeztető szimbólumokat detektáltak, Ewan Hyslop, a Historic Environment Scotland munkatársa szerint hasonlót eddig nem találtak a kövön. Az eredmények megértéséhez további kutatásokra lesz szükség.

The Stone of Destiny will be used in King Charles III’s coronation next month.https://t.co/DGcVB5SZwa

— IFLScience (@IFLScience) April 24, 2023