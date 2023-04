Akkora lyukat találtak, hogy a távoli múlt rejtélyeire is fényt deríthet

A világ második legmélyebb kék lyukát fedezték fel a mexikói Chetumali-öbölben. A 274 méter mélységű, hatalmas tengeri üreg a Taam ja' nevet kapta, ami a maja nyelvben mély vizet jelent.

A Colegio de la Frontera Sur tudósai először 2021 szeptemberében fedezték fel a kék lyukat, nemrég egy tanulmányt is kiadtak a leletről. A kék lyuk felszíne 13 690 négyzetméter, és nagyon meredek, 80 fokos lejtésű oldalakkal rendelkezik – számol be az IFLScience.

Mélységét tekintve a második helyen áll a kínai Sansha Yongle-ben található képződmény, a Dragon Hole azaz, Sárkánylyuk után, amely 300 méter mély. Az új kék lyuk azonban jelentősen mélyebb, mint a Belize partjainál található híres Nagy Kék Lyuk, amely 125 méter mély.

A képződményt a mexikói Yucatán-félsziget délkeleti partjainál találták meg, azon a helyen, ahol kutatások szerint a dinoszauruszokat elpusztító aszteroida 66 millió évvel ezelőtt becsapódhatott. Ez a terület tele van lenyűgöző természeti csodákkal, például a világ legnagyobb víz alatti barlangja is itt található.

A kék lyuk szerkezetének és geológiájának tanulmányozása a távoli múlt környezetére és éghajlatára is fényt deríthet. Az ilyen kék lyukak ugyanis az utolsó jégkorszak alatt keletkeztek, amikor a tengerszint több mint 100 méterrel alacsonyabb volt a mainál. Életüket mészkőbarlangként kezdhették, de ahogy a tengervíz emelkedett, elárasztotta őket, mennyezetük beomlott, így egy tengeri barlang alakult ki.

A tudósok még őskori lények, például teknősök és krokodilok fosszíliáit is felfedezték hasonló kék lyukakba ágyazva. Arról is ismertek, hogy ezek az üregek élőlények, köztük korallok, tengeri teknősök és cápák nyüzsgő élőhelyei is.