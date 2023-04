A tudósok szerint is egyedülálló, amit a biciklipálya rejtett

Egy római szentély és temető maradványaira bukkantak a belgiumi Elewijtben.

A régészek egy mára lebontott biciklipálya területén végeztek feltárást – számolt be a Heritage Daily.

Kapcsolódó tartalom

Elewijt környékén a rómaiak az időszámítás utáni első században telepedtek meg, a vidéki település, azaz vicus egy fontos út mentén feküdt. A germán törzsek a 3. században pusztították el a települést, a kora középkorban a közelben éledt újjá a falu – írta a National Geographic.

Kylian Verhaevert, a Group Monument munkatársa vezette az ásatásokat, és sírok, körárkok, valamint egy vaskori település nyomaira bukkantak. A csapat egy római kori temetőt is talált, amelyben akár harminc nyughely is lehetett, valamint egy szabadtéri, római isteneknek emelt szentély nyomait is felfedezték a területen.

Archaeologists discover Roman sanctuary and cemetery in Belgium https://t.co/xHrsGmaJmp via @HeritageDaily – #Archaeology News — HeritageDaily (@HeritageDaily) April 19, 2023

A régészek szerint az ilyen leletek egyedülállók a régióban. Flandriában is rendkívül ritkák az ilyen építmények, utoljára a századforduló előttről jegyeztek fel hasonlót régészetileg. Találtak néhány edényt, üvegszilánkokat és egy fibulát is, továbbá egy római vagy Karoling-kori kutat is feltártak, amelyet lecsapolnak a további vizsgálatokhoz.