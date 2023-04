Hamarosan indul a holdrakéta: minden idők legerősebb rakétáját készül kilőni a SpaceX

A „leg-ek rakétájaként” ír a Le Figaro a SpaceX 120 méter magas Starship űrhajóról. Ez a valaha épített legnagyobb és legerősebb rakéta, amelynek

Bármi is lesz a végeredmény, a Spacex új óriásrakétájának első repülése látványosnak ígérkezik – írja a Le Figaro nyomtatott verziójának hétfői lapszáma. „A siker talán, de az izgalom – garantált” – foglalta össze a Spacex alapítója, Elon Musk a Twitteren.

T-12 hours until the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket; targeting ~8:00 a.m. CT for liftoff → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/dZTNuOnKPr

