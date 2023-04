Tesztrepülésre indulhat minden idők legnagyobb űrrakétája, megkapta az engedélyt a Starship

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal bejelentése szerint a SpaceX minden biztonsági és környezetvédelmi előírásnak eleget tett, ezért kiadták az engedélyt, ami 5 évre szól.

A Starship minden idők legnagyobb méretű, és legnagyobb teljesítményű űrrakétája, az első tesztrepülés a tervek szerint összesen másfél órán keresztül tart majd, amelynek során a hordozórakéta a Mexikói-öbölbe zuhan, míg az űrhajó-egység, a Földet csaknem megkerülve, Hawaii közelében zuhan a Csendes-óceánba.

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/Ry25Uuvknh

— SpaceX (@SpaceX) April 14, 2023