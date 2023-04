Zöld szörnyet rögzített a James Webb-űrtávcső

A Cassiopeia csillagképben található Cassiopeia A szupernóva-maradvány fénye először 340 évvel ezelőtt érte el a Földet. Ez a legfiatalabb ismert szupernóva-maradvány galaxisunkban, ezért az égi objektumot földi és űrbéli távcsövek sokasága tanulmányozta.

„A Cassiopeia A a legjobb lehetőségünk arra, hogy megnézzük egy felrobbant csillag törmelékmezőjét, és egyfajta csillagboncolást végezzünk, hogy megértsük, milyen típusú csillag volt előtte, és hogyan robbant fel” – mondta Danny Milisavljevic, a Purdue Egyetem adjunktusa és az új megfigyeléseket rögzítő Webb-program vezető kutatója.

„A korábbi infravörös felvételekhez képest olyan részleteket láthatunk, amelyekhez eddig nem voltunk képesek hozzáférni” – mondta Tea Temim, a Princeton Egyetem kutatócsillagásza és a vizsgálat társvezetője.

The James Webb Space Telescope captured colorful, never-before-seen details in Cassiopeia A, one of the most well-observed remnants of an exploded star https://t.co/Y9IeSljHvN

— CNN (@CNN) April 11, 2023