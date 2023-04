Megvan, mikor szállhat le a Holdra a japán holdkomp

„Alig várom, hogy tanúja lehessek ennek a történelmi napnak, amely a kereskedelmi holdmissziók új korszakának kezdetét jelzi” – idézte Hakamada Takesit, a japán iSpace alapító-vezérigazgatóját a cég közleménye.

A japán holdkompot először tavaly december 11-én lőtték fel a floridai Cape Canaveralból próbarepülés céljából Elon Musk űrvállalkozása, a SpaceX közreműködésével. Az iSpace holdkompja akkor problémamentesen Föld körüli pályára állt.

– mondta Neo Masawat, az iSpace repülésbiztonsági főmérnöke a decemberi próbaút alkalmával.

HAKUTO-R, the first commercial lunar lander, carries these two lunar rovers: https://t.co/QGA1OLNtVN pic.twitter.com/Md2tTUiDD9

