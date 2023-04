Derítsük ki! – továbbra is keresi az ifjú „kutatókat” az M2 Gyerekcsatorna

A kisiskolások tudományos felfedezéseinek ad teret a közmédia gyerekcsatornájának általános iskolai bajnoksága, amelyet egyik népszerű ismeretterjesztő sorozatuk, a Derítsük ki! inspirált. Áprilisban 10-től egy újabb kihívást kell megoldaniuk a diákoknak, akik az erről készített rövid videóval pályázhatnak az értékes ajándékokra.

Izgalmas kísérletek segítségével interaktív módon kóstolhatnak bele a tudomány világába a legkisebbek is. Tavaly ősszel ez a gondolat hívta életre az M2 Gyerekcsatorna egyedülálló Derítsük ki! című ismeretterjesztő sorozatát. A széria alsó tagozatosoknak mutatott be hétköznapi természettudományos jelenségeket. A játékos magyarázatok mellett otthon elvégezhető, érdekes kísérletek is helyet kaptak az epizódokban, amelyek nagy sikert arattak a kicsik körében. Éppen ezért döntött úgy a közmédia gyerekcsatornája, hogy egy általános iskolai bajnokságot hirdet 4., 5., és 6. osztályosok számára a sorozat témáiból.

A műsorfolyamban egy-egy tudományos feladványt ismertet Kuta Tóbiás, és lelkes segítője, Tudor Kukac, amelyeket házi kísérletekkel kell megoldani, háromfős csapatokban. A kihívást akkor teljesítik sikeresen a diákok, ha a kivitelezésről készült videóban egy rövid tudományos magyarázatot is adnak. Márciusban azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy próbáljanak meg két méter magasból úgy leejteni egy nyers tojást, hogy az ne törjön el.

A következő fordulóban egy katapultot kell összeállítaniuk a csapatoknak, ami a lehető legmesszebbre repít el egy ping-pong labdát. A kisfilmeket a deritsukki@mtva.hu e-mail címre várják, április 10-től 30-ig.

Érdemes minél kreatívabban, leleményesebben nekifogni a kísérleteknek, hiszen a győztes csapat szerepelhet a Derítsük ki! egyik epizódjában.

A sorozat ősszel vadonatúj részekkel tér vissza az M2 Gyerekcsatornára. A tavaszi iskolai bajnokság fordulóihoz az első évad tudományos felfedezéseiből nyerhetnek inspirációt a nézők. A május 21-ig tartó általános iskolások számára szóló kezdeményezés támogatója a Klebelsberg Központ.