Érdemes lesz az eget kémlelni, gyönyörű látványban lehet része

Miért nevezzük sokszor az áprilisi teliholdat rózsaszín Holdnak? Valójában a Hold színéhez vajmi kevés köze van az elnevezésnek. Április teliholdja gyakran esett egybe a Phlox subulata, egy Észak-Amerika keleti részén őshonos vadvirág kora tavaszi virágzásával. A növényt kúszó lángvirágnak is hívják, sőt rózsaszín mohának is. A szezonális társulásnak köszönhetően ezt a teliholdat pink, azaz rózsaszínű Holdnak nevezte el a köznyelv.

Watch the full ‘Pink Moon’ rise into the sky on April 6 https://t.co/Lh0mjbV3Xg

— Live Science (@LiveScience) April 4, 2023