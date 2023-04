Amikor a mesterséges intelligencia már a design világát is befolyásolja

A high-end design világának rocksztárja és fenegyereke egy mindösszesen 20 éve alapított márka, a Moooi. Alapítója és sztártervezője Marcel Wanders, aki brandje elnevezéséül egy holland szót választott, mely annyit tesz gyönyörű. Marcel a ’mooi’ szóhoz még egy extra o-t tett, jelezve, hogy a márka valóban még elnevezésében is extravagánsabb és újítóbb, mint a többi hasonló brand.

A Moooi képviselője, a magyar származású, 10 éve már Londonban élő Perlaki László, a Basic Collection legújabb bemutatótermében egy különleges workshopon mesélt arról a budapesti közönségnek, hogyan hat a technológia a design világának szereplőire.

A pandémia mindent megváltoztatott: a design világa a digitális térbe is beköltözött

„Korábban a Milánói Design Hét volt az az esemény, mely köré mi is minden új termékünk bemutatóját időzítettük” – magyarázza Perlaki László.

„Azonban a járvány miatt ez a kiállítás is elmaradt. Mintha előre megéreztük volna, hogy másként is, más formában is szeretnénk az újdonságokat bemutatni. A More Moooi Moments azt jelenti, hogy az év során több hullámban, és sokszor az online térben mutatjuk be az újdonságainkat. Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy bútort nem élőben mutatunk be úgy, hogy azt azonnal ki is lehessen próbálni. Mára már visszaállt a régi rend, természetesen készülünk a milánói kiállításra, de továbbra is sokszor csak a digitálisan térben mutatjuk meg a legújabb terméket.”

Bútorok, melyek csak a virtuális térben léteznek

„Büszkék vagyunk rá, hogy olyan tervezőket is felfedezünk, akik életükben először dolgozhatnak nagy márkával. A Hortenzia karosszék Andrés Reisinger és Júlia Esqué munkája. Az argentin tervező, Andrés minden bútora eddig csak az online térben, a digitális világban létezett. Andrés egy álomvilágot alkotott mindig. Mi kiválasztottuk ezt a különleges bútordarabot, mely annyira valóságosnak hatott, hogy a közösségi médiában már így is a közönség kedvence lett. Valóra váltottuk az álmot. Nem volt kérdés számunkra, hogy szeretnénk, ha ez a tárgy a fizikai valóságban is létezne. Kihívás ilyenkor azonban megtalálni a technológiát, ahogy a szék végül valóban gyárthatóvá válik és éppen olyan, ahogy azt a képeket korábban láttuk. Egy textiltervező, Júlia Esqué alkotta meg úgy a fotel szirmait, hogy azok a használat során se lapuljanak le, a friss, virágzó hatás ne vesszen később sem el. Ez a projekt jól példázza azt, miért különösen szerencsés egy olyan brand, mint a Moooi, ahol a gyártási folyamatokat nem befolyásolja az, milyen gyártósorunk van. A tervezők számára szabad kezet adunk, és tervükhöz keressük meg azt az európai gyártót, aki a kivitelezésben részt tud venni” – hangsúlyozza Perlaki László.

Lehetnek-e a digitális eszközök valóban szépek?

„A vizuális technológia ott tart, hogy a Moooi elképesztő filmeket képes gyártani egy-egy terméke kapcsán. Erre az LG is felfigyelt. Szép tárgy-e egy tévé? Valójában nem. Design szempontjából ezek a tárgyak egyáltalán nem képviselnek minőséget egyelőre. Minket most az érdekel, hogyan tud a technológia és a design úgy találkozni, hogy abból egy esztétikai szempontból is értékelhető produktum szülessen. Számtalan okoseszközt használunk már az otthonunkban is. Ha szép a fotel, amiben ülünk, a csillár, ami bevilágítja a teret, miért ne lehetnének azok a tárgyak is valóban formatervezettek, melyekben az új technológia jelenik meg” – mesél a jelenlegi tervezési folyamatokról Perlaki László.

Amikor a robotok megjelennek a design világában

„Tavaly mutattunk be egy különleges robotot, melyet az IDEO tervezett nekünk. Piro névre kereszteltük. Egy táncoló otthoni illatosító, egy csodás kis robot különleges képességekkel. Amikor a tervezők létrehozták, a kakukkos órára gondoltak. Amikor van egy kakukkos órád, várod, hogy a kakukk kijöjjön, megszólaljon, kakukkoljon. Ez a robot is ilyesmi. Van az otthonodban egy hasznos tárgy, ami mégis megtelik plusz személyiséggel azáltal, hogy egy táncoló robot. Egy interaktív illatosító, ami egy pillanatnyi örömet okoz számodra időről időre az otthonodban, mint akár egy háziállat” – mesél a különleges tárgyról Perlaki László.

Perlaki László

„A Moooi nem csak bútorokban gondolkodik. Vannak tapétáink, szőnyegeink és vannak kisebb használati tárgyaink is, ilyen például ez az illatosító. Még nem beszélhetünk róla Milánó előtt, de a cél pontosan az, hogy a mesterséges intelligencia integrálásával ezek a tárgyak valóban személyre szabják a designt. Minden egyes felhasználó személyre szabott végterméket kap majd.”

Összeegyeztethető-e a fenntarthatósággal a technológia ilyen mértékű használata?

„Minden márkával szemben elvárás lett, hogy a bolygó védelmére is figyeljen. Ebből a szempontból a Moooi jó helyzetben van. A termékek túlnyomórészt Európában készülnek, ahol eleve szigorúbbak a gyártókkal szembeni elvárások a klímavédelmet figyelembe véve, mint Ázsiában, például Kínában. Hosszú folyamat, talán lassan a végére érünk, hogy minden termékhez egy ún. product passport is készül, mely megmutatja majd, hogy a termék bizonyos elemei honnan származnak és hol készülnek. A Moooi darabok generációkat szolgálnak ki, nem dobjuk csak úgy ki őket. Egy olyan termék, ami a design és a művészet határán mozog azáltal is szolgálja és védi a Földet, hogy tartós, és nem a gyorsfogyasztásra buzdító fősodorba áll be” – zárja gondolatait Perlaki László.