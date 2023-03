Megnyílt a Nap, villámsebességű vihar vette célba a Földet

A hírek szerint a lyukból előtörő napszél magyar idő szerint szombat éjjel éri el a Földet, és bár a jelenség elsőre riasztónak tűnhet, nem jelent veszélyt a lakosságra. Ehelyett izgalmas és látványos sarki fényeket szül bolygónk bizonyos pontjain.

A koronalyukak a napkorona alacsonyabb hőmérsékletű és gyengébb röntgenintenzitású területei, keletkezésükkor mágneses erővonalak nyúlnak ki belőlük, ezek mentén pedig elektromosan töltött részecskék áramlanak ki a bolygóközi térbe. Ezt a kiáramlást nevezik napszélnek.

A koronalyukat az amerikai űrügynökség (NASA) Nap kutatásával foglalkozó Napdinamikai Obszervatóriuma fedezte fel.

„Az alakja nem különösebben különleges, de a helyzete azzá teszi, mivel a Nap egyenlítőjénél található, a koronalyukak pedig leggyakrabban a pólusok közelében jelennek meg. A belőle kiáramló napszél nemsokára eléri a Földet és remélhetőleg ismét gyönyörű sarki fényeket idéz elő” – fogalmazott Daniel Verscharen, a londoni egyetem University College részlegének űr- és klímafizika docense.

