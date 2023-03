Már az okostelefon tanít a helyes nyelvhasználatra?

Tematikus tartalmakkal várja nézőit a Helyesírás hetén az M5 kulturális csatorna. Librettó című műsorában Prószéky Gábor Széchenyi-díjas nyelvész, matematikus a digitalizáció és a nyelvhelyesség kapcsolatáról mesélt.

Napjainkban a szótárak helyett szövegszerkesztő programokban vagy az internetes keresőkkel ellenőrizzük, hogyan kell valamit helyesen írni. A család és az iskola mellett ma már a számítógépek és okoseszközeink is folyamatosan tanítanak minket a helyes nyelvhasználatra, ám megbízhatóságuk még közel sem teljes. A helyesírás és az informatika, számítógépek, valamint az internet kölcsönhatásáról Prószéky Gábor Széchenyi-díjas nyelvész, matematikus beszélt az M5 Librettó című műsorában a Helyesírás hete apropóján.

„A helyesírás minden társadalomban egy megegyezés. A nyelvészek határozzák meg, de nem önkényesen: mindig a gyakorlatiasságot tartják szem előtt, igyekeznek a többség nyelvhasználatát követni, még akkor is, ha nem logikus. A különféle helyesírás-ellenőrző programok azonban logikus működésűek, így csőlátásúak, ebből adódik az esetleges megbízhatóságuk” – fogalmazott a szakértő. Prószéky Gábor hozzátette, napjaink okoseszközei már olyannyira fejlettek, hogy több ezer szóból álló szöveg környezetét is képesek értelmezni, ez pedig azért fontos, mert egy szó a szövegben nyeri el az értelmét. Példaként említette, hogy pechünkre a „mellett” és a „mellet” is értelmes szó, csak nem mindegy, hogy névutót vagy egy tárgyesetes főnevet akartunk vele leírni. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol elérhető az M5 csatorna műsorújsága is a további tematikus adásokkal.

