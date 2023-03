Néhány nap és dermesztő közelségbe kerül egy hatalmas aszteroida

A 2023 DZ2 névre keresztelt aszteroida a Föld és a Hold pályája között halad el szombaton. A 28 044 kilométer/órával száguldó, felhőkarcoló méretű aszteroida magyar idő szerint szombat este 20:52-kor kerül legközelebb bolygónkhoz, ekkor a Föld és a Hold távolságának mintegy felére közelíti meg a Földet, tehát körülbelül 173 000 kilométerre halad el.

