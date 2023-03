Hat zsiráfnak megfelelő hosszúságú nyaka volt a nyakhosszrekordot tartó dinoszaurusznak

A szauropodák csoportjába tartozó, több mint 160 millió évvel ezelőtt élt Mamenchisaurus sinocanadorum dinoszaurusz maradványait 1987-ben fedezték fel Kínában. A kutatók elemzésük során kimutatták, hogy ennek a nagytestű növényevőnek mintegy 15 méter hosszú nyaka lehetett, ami nagyjából hat zsiráfnyaknak felel meg.

Another illustration is out! 🦕Mamenchisaurus sinocanadorum had one of the biggest necks of all sauropods. All the time while painting I was thinking about how almost ridiculous these were pic.twitter.com/d0NHT9MrNE

