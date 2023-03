Ősi tengeri szörny maradványaira bukkantak egy sarkvidéki szigeten

Minden eddiginél ősibb ichtyoszaurusz-maradványokat találtak svéd kutatók egy sarkvidéki szigeten.

A mára már kihalt ichtyoszauruszok vagy halgyíkok olyan hatalmas méretű vízi hüllők voltak, amelyekről a tudósok eddig azt tartották, hogy a szárazföldi gyíkokból fejlődtek a 252 millió évvel ezelőtt lezajlott per-triász kihalási eseményt követően.

A most felfedezett fosszília viszont felülírja azt a teóriát, a leletek nyomán a kutatók úgy vélik, hogy már akár a kihalási esemény előtt is élhettek ezeknek az állatoknak az ősei – írja a New Scientist.

A Norvégiához tartozó Spitzbergák-szigetcsoport területén megtalált maradványok a vizsgálatok szerint körülbelül 250 millió évesek, tehát 2 millió évvel a nagy kihalás utániak. Ezek alapján Benjamin Kear, a svédországi Uppsala Egyetem kutatója úgy tartja, az ichtyoszauruszok őseinek már a perm-triász kihalási eseményt megelőzően is létezniük kellett, azonban ennek az elméletnek a megerősítéséhez további vizsgálatokra lesz szükség, ehhez pedig mindenekelőtt jó állapotban fennmaradt leletek kellenek.

