Négy aszteroida közelít a Föld felé, az egyik futballstadion méretű

A NASA szerint a felénk közelítő aszteroidák közül az egyik potenciálisan veszélyes, mivel 4,5 millió kilométeren belül kerül bolygónkhoz, és több mint 150 méter átmérőjű.

Ugyanezen a napon három másik aszteroida is elszáguld a Föld mellett, azonban egyik sem potenciálisan veszélyes a bolygónkra nézve. A 2017 BM123 58 méter átmérőjű és 4 620 000 kilométerre közelíti meg a Földet, a 2023 DX 23 átmérőjű aszteroida kétmillió kilométerre halad el mellettünk, a 2023 DN1 nevű aszteroida 2 850 000 kilométerre közelíti meg bolygónkat.

NASA warns of 3 skyscraper-sized asteroids headed toward Earth this week. Thankfully, they’ll all miss. https://t.co/iMGzjDK09c

— Live Science (@LiveScience) February 27, 2023