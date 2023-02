Oroszország mentőűrhajót bocsátott fel a Nemzetközi Űrállomásra

A Szojuz MSz 22 űrhajón, amelyet eredetileg küldtek értük, veszélyes szivárgást észleltek, mialatt az ISS-hez csatlakozva az űrben tartózkodott. Az ISS-en dokkoló teherűrhajón is lyuk keletkezett.

A Szojuz MSz 23-nak a tervek szerint vasárnap kell az űrállomásra érkeznie. A pénteken felbocsátott űrkapszula három ülésébe ellátmánycsomagokat szíjaztak.

Az űrjárműre nagy szükség volt, ezért az amerikai űrkutatási hivatal két munkatársa Kazahsztánba utazott, hogy személyesen figyelhesse meg a kilövést.

Felszállás után kilenc perccel a kapszula biztonsággal elérte a Föld körüli pályát – közölte Rob Navias, a NASA houstoni küldetésirányító központjának munkatársa.

Liftoff of the Soyuz MS-23 spacecraft from the Baikonur Cosmodrome, heading for the International Space Station to replace a disabled Soyuz crew ferry ship and provide a ride home for a three-man crew later this year. https://t.co/D0Ym3hg4P8 pic.twitter.com/8pjjrjqwCp

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 24, 2023