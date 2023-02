2023 a mesterséges intelligencia éve a tanfolyampiacon

A jelenlegi gazdasági körülmények között sokkal fontosabb lett a tudás, a szakképzettség, mint korábban volt. Ezt felismerve rohamosan megnőtt a különféle kurzusok száma, amelyek között hagyományos képzéseket, valamint egyedi, különleges tanfolyamokat is találunk. Az új szolgáltatások elindulását ma már egy olyan platform is támogatja, amely lehetővé teszi egy e-learning rendszer kiépítését oly módon, hogy a képzést nyújtó cégek részéről sem informatikai tudásra, sem webtárhely biztosítására, karbantartására, fejlesztésére nincs szükség. Mindezt megoldja helyettük a TudásPiac.

A TudásPiac egyedi kialakításának köszönhetően lehetővé teszi felhasználói számára, hogy saját TudásPiac rendszerükben teljes értékű adminisztrátori jogkörrel rendelkezzenek, feltölthessék a logójukat, átszínezhessék az oldalt, és csak a saját kurzusaik, illetve azon oktatók kurzusai legyenek elérhetőek rajta, akiket ők alkalmaznak – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Az alapötlet az volt, hogy a vállalkozóknak elérhetővé tegyünk egy olyan megoldást, amiben egyszerűen értékesíthetik videó anyagaikat, e-bookjaikat, bármit, amit meg szeretnének osztani a kurzus résztvevőivel. És ehhez egy bérelhető, kész rendszert kapjanak, így nekik csak az értékesítéssel kelljen foglalkozniuk. A biztonság számunkra az egyik fő prioritás, kiemelten vigyázunk ügyfeleink feltöltött anyagaira” – avatott be Kiss Ákos, kurzuspiaci szakértő, a TudásPiac alapítója.

Az adat a legnagyobb érték!

Legyen az bármilyen területen működő vállalkozás, a sikeres működéshez elengedhetetlen a piac és a piacot jellemző adatok minél szélesebb körű ismerete. Nem jelentenek kivételt ez alól az online kurzusok sem, hiszen lényeges tudni többek között olyan kérdésekre is a válaszokat, mint hogy milyen típusú tanfolyamokra van leginkább kereslet, az adott évben mennyi pénzt lehetett keresni átlagosan online kurzusok értékesítésével, mikor, mennyit költöttek a vásárlók átlagosan online kurzusok vásárlására, illetve melyik napokon várható nagyobb bevétel? Ma már vaktában lövöldözni luxus, tudatosan irányított üzleti modellekre van szükség a túléléshez.

„Számunkra elsődleges, hogy a felhasználóink, amellett, hogy egy stabil, rugalmas rendszert kapnak, folyamatosan hozzáférhessenek a legfrissebb, általunk összegyűjtött adatokhoz a képzésekre vonatkozóan. Ennek érdekében átfogó elemzést készítettünk arról, hogy milyen trendek, események határozták meg az e-learning piacot 2022-ben. Érdekes megfigyelni, hogyan jelent meg és terjedt el a nálunk is alkalmazott előfizetéses modell az online kurzuspiacon, illetve melyik iparágak képviselői jutottak be a top 5 bevételt elérő ügyfelek közé. Mindezeken túl annak feltérképezésében is igyekszünk segíteni, hogy mire számíthatnak 2023-ban az online kurzusokat értékesítő cégek” – hangsúlyozta a szakember, aki azt is elárulta, hogy ilyen mélységben feldolgozott és közzétett adatokhoz nagyon ritka esetben lehet hozzájutni.

A lakberendezéstől a spiritualizmusig

Míg régebben elsősorban népszerű szakmákat találhattunk meg a tanfolyamok kínálatában, ma már elképesztő mértékben kiszélesedett a képzések köre. A Covid időszakában sokan indítottak sporttal kapcsolatos online tanfolyamokat, de ugyanennyire kedveltté váltak az egészséges életmód elsajátítását célzó kurzusok is. Egyre többen vállalták fel, hogy különböző területeken működő segítőket, coach-okat képeznek, de a környezettudatosság szellemében is számos új oktatás indult.

„Ha valaki a lakberendezés fortélyaival szeretne behatóbban megismerkedni, a szépségipar, a kézművesség vagy éppen a spiritualizmus világában mélyedne el, mindegyikhez megtalálhatja ügyfeleink kurzusai között a megfelelő tanfolyamot”– ismertette Kiss Ákos.

A TudásPiac ügyfeleinek rendszerében közel 75000 felhasználói fiók található, a szolgáltatók 2800 kurzust kínálnak, amelyekhez több mint 13000 online megtekinthető videóanyag tartozik, valamint 5200 letölthető file.

„A top öt bevételt elérő ügyfeleink közé az üzleti – marketing, az ingatlan – lakberendező, az életmód – fitnesz, a pénzügy – adózás, valamint a légijármű vezetés képzéseket kínálók kerülnek be hónapról hónapra” – jegyezte meg a kurzuspiaci szakértő.

Megkezdődik az AI térhódítása

A várakozások szerint 2023-ban a hazai tanfolyampiac további bővülésére lehet számítani. Vélhetően olyan ágazatok is megjelennek majd újabb és újabb képzéseikkel az online térben, amelyek mindeddig távol maradtak ettől a megoldástól.

„Sorra látnak napvilágot bonyolult eszközök és technológiák, amelyek alkalmazása képzés nélkül már nehezen lenne megvalósítható, így meglátásunk szerint egyre több szolgáltató fog értékesített terméke mellé oktatást is kínálni partnereinek. Emellett előtérbe kerül egy-egy cégen belül a saját alkalmazottak képzése is, amelyre az online rendszer kiváló alternatívát jelent” – tette hozzá a TudásPiac alapítója.

Kiss Ákos szintén 2023-as trendként említette a mesterséges intelligencia, az AI megjelenését a tanfolyamkínálatban, valamint az előfizetéses rendszer további erősödését, ami stabil és tervezhető bevételt hoz a szolgáltatóknak.