Több tízezer évet tévedhettek a kutatók az ősemberekről

Francia és amerikai egyetem régészei vezette kutatócsoport a Franciaország délkeleti részén található Grotte Mandrin nevű barlangrendszerben több száz különböző formájú és méretű, élesen megmunkált kőhegyre illetve pengére bukkant. A kutatók szerint egyértelmű, hogy az ott élő ősi emberek lőfegyvereket használtak.

Az ősemberek jelenlétét korábban a helyszínen talált, több mint 50 ezer éves fogak alapján állapították meg.

„Csapatunk szolgáltatta a legkorábbi bizonyítékot az első Homo sapiens Európába érkezésére, ami a kőelemek elemzése szerint 10-12 ezer évvel korábban történt, mint ahogyan azt eddig gondoltuk. Az első modern emberek már vagy 40 ezer évvel korábban tökéletesen elsajátíthatták az íjászatot” – fogalmazott Laure Metz, a francia Aix-Marseille Egyetem és a Connecticuti Egyetem régésze.

