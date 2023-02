Több ezer éves településre bukkantak Kínában

Ősi, a neolitikum idejére datálható településeket találtak az észak-kínai Sanhszi tartományban. A lelőhelyeken több, a Jangsao-kultúrához köthető maradványra bukkantak, a felfedezések segíthetnek jobban megérteni a kínai civilizáció eredetét.

A kutatók két házat tártak fel itt, ezekről egyértelműen meg tudták állapítani, hogy a Jangsao-kultúra középső szakaszából származnak. A Jangsao-kultúra a Sárga-folyó völgyének közepén létezett időszámítás előtt 5000 és 3000 között. A Sanhszi Régészeti Akadémia szerint a mostani házak a legteljesebb ilyen típusú maradványok, amelyeket az elmúlt években a tartományban felfedeztek – számol be a National Geographic.

Az építmények külön-külön mintegy 30 négyzetméteresek voltak, kemény, egyenes padlójuk fű és sár keverékéből készülhetett. A házakban különféle tárgyak, így edénytöredékek és egy malomkő került elő, a lelőhely segíthet jobban megismerni a korabeli mindennapokat.

The 5,000-year-old Neolithic Yuancun site in Yuncheng, Shanxi province, covers an area of about 1.1 million square meters. New archaeological finds provide clues for ancient cultural features and the evolution of settlements in the region. #辕村遗址 👉https://t.co/IebZYgtTIO pic.twitter.com/mnatq5DU1Q

— The Living Past (@ChinaLivingPast) February 17, 2023