Egy fotóra kerülhet a Vénusz, a Jupiter és a Hold a jövő héten

A Svábhegyi Csillagvizsgáló keddi közleménye szerint este hat óra körül különösen esztétikus hármas együttállásban gyönyörködhetünk: a bő kétnapos, vékony holdsarlót alulról a ragyogó Esthajnalcsillag, felülről pedig a fényes Jupiter fogja majd közre.

Az égitestek megfigyeléséhez nem kell semmilyen segédeszköz, elég, ha a kitakarástól mentes nyugati horizont fölé tekintünk.

A Full Moon, Venus and Jupiter!

This shockingly real view show the Moon, Venus and Jupiter in one image. Both Venus and Jupiter lie thousands if kilometers away, which makes them appear as distant bright dots in the night sky. pic.twitter.com/Q0SLpUJN2V

