A Marshoz indítja első bolygóközi NASA-küldetését Jeff Bezos Blue Origin űrvállalata

A Mars körüli mágneses teret fogja tanulmányozni a Jeff Bezos által alapított Blue Origin űrvállalat NASÁ-tól kapott első bolygóközi küldetése – jelentette be az amerikai űrhivatal.

A közlemény szerint a Blue Origin csütörtökön vette át a megbízást, és a küldetés jövőre indulhat.

A Blue Origin új fejlesztésű rakétája, a New Glenn 2024 végén a floridai Cape Canaveral űrállomásról száll fel a NASA két űrszondából álló ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) missziójával.

Az ESCAPADE űrszondák mintegy 11 hónap alatt érik el a Marsot, ahol a bolygó körüli pályára állva gyűjtenek majd adatokat a Mars mágneses mezőjéről és a napszéllel való kölcsönhatásairól.

A New Glenn a NASA űrhajósáról, John Glennről kapta a nevét, aki az amerikaiak közül 1962-ben elsőként kerülte meg a Földet. A rakétát legalább 25 küldetésre tervezték.

A Blue Origin kisebb New Shepard rakétája, amely rövidebb, szuborbitális utakat képes megtenni, már kapott szállítási feladatokat a NASÁ-tól.

A Blue Origin egyike annak a 13 cégnek, amelyet a NASA tavaly választott ki a VADR (Venture-class Acquisition of Dedicated and Rideshare missions) programjába. Ennek keretében a magántulajdonú űrvállalatok kipróbálhatják új rakétáikat a NASA kisebb költséggel járó tudományos küldetésein.

Az amerikai űrhivatal számításai szerint egy VADR-programos indítás mintegy 300 millió dollárba (109 milliárd forintba) kerül. Azt azonban sem a NASA, sem a Blue Origin nem árulta el, hogy a készülő missziónak mekkora a költsége.