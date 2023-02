Rossz választ adott a Google mesterséges intelligencián alapuló chatbotja, zuhannak a részvényárak

A Google anyavállalata, az Alphabet piaci értékéből 100 milliárd dollárt veszített, miután a Reuters hírügynökség beszámolt a Bard chatbot hétfőn közzétett reklámfilmjének hibájáról. A videó működés közben mutatja a Bardot, azt ígérve, hogy segít egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, ám a robot ehelyett rossz választ adott.

A reklámvideóban azt kérdezik a Bardtól, hogy az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) James Webb űrteleszkópjának milyen új felfedezéseiről lehet mesélni egy kilencéves gyereknek. A Bard erre egy sor választ ad, köztük azt is, mely szerint a James Webb használatával készítettek először képet egy Naprendszeren kívüli bolygóról. Ezzel szemben az első ilyen felvételt az Európai Déli Obszervatórium nagyon nagy teleszkópja (European Southern Observatory’s Very Large Telescope, VLT) készítette 2004-ben – erősítette meg a NASA.

A Bard reklámfilmjét a Twitteren több mint 1,5 millióan látták.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023