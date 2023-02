Negyven év után fény derült a négyezer éves titkokra

A táblákat az 1980-as években fedezték fel Irakban. Az egyik egy angliai magángyűjteménybe került, a másik pedig az Egyesült Államokba egy ékírásos gyűjteményébe. Mindkét tábla az úgynevezett amorita nép ismeretlen nyelvén rögzített mondatokat és kifejezéseit rejti, akik Mezopotámia déli részének nagy részét is elfoglalták. A mondatokat óbabiloni ékírással írták, amelyet a 19. század közepén fejtettek meg.

Stuff from the past just keeps on getting lost… and sometimes found again.https://t.co/3EidHyDQmF

— Graham Hancock (@Graham__Hancock) January 31, 2023