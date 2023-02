Nem volt egyszerű, de rábukkantak: izgalmas titkokat rejtett az ősi város

Egy időszámítás előtt 2700 körülről származó fogadó maradványaira bukkantak Irakban – számol be a CNN.

A National Geographic cikke szerint a kutatók Lagas ősi városánál folytattak feltárást, amikor nagyjából 50 centiméterrel a felszín alatt megtalálták az épületet. A fogadó egy szabadtéri étkezőből valamint egy szobából állt, a lelőhelyen padok, egy sütő, élelmiszer-maradványok, valamint egy kezdetleges hűtőrendszer is előkerült.

Dining out seems to have been as popular 5,000 years ago as it is today https://t.co/mVV5vcGhBp

— CNN (@CNN) February 1, 2023