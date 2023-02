Egy embernél is hosszabb a sírhalom mélyén talált titokzatos lelet

Japán régészek egy csoportja egy hatalmas, közel két és fél méter hosszú kardot talált a narai Tomio Marujama sírhalomnál.

A kard a dakokenek, azaz a kígyózó kardok közé tartozik, ez a fegyvertípus a kígyóistenek tiszteletéhez köthető. A lelet a legnagyobb érintetlen ilyen típusú kard, amelyet felfedeztek. A tárgyat vélhetően szertartásokra használták.

Excavations have uncovered a 2.3 metre-long dakoken sword made from iron, along with a shield-shaped bronze mirror in a layer of clay that covers a 5-metre-long wooden coffin at the Tomiomaruyama burial mound in Nara City, Japan https://t.co/zyFVvP0SWL

— Ticia Verveer (@ticiaverveer) January 29, 2023