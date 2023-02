Megérkeztek az ukrán frontra az első „tankgyilkos” orosz robotok – VIDEÓ

Megérkeztek a Marker típusú páncéloselhárító robotok első példányai az Ukrajnában harcoló orosz csapatokhoz – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség csütörtökön.

„Megkezdjük a célképek feltöltését és a hadviselés algoritmusainak tesztelését a harci robotok egyik egységénél, vatovábbá a nagy teljesítményű páncéltörő fegyverzet telepítését” – jelentette ki Dmitrij Rogozin, az orosz állami űrkutatási vállalat, a Roszkozmosz elnöke.

– tette hozzá Rogozin.

🇷🇺🇺🇦The first 4 combat robots “Marker” arrived at the front pic.twitter.com/Y0NoNN6Mou

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) February 2, 2023