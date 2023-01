Bánya mélyén bukkantak rá a több száz fogú ősi szörnyre

A körülbelül 155 millió éves fosszíliát Bajorországban, a Jura-hegység északi vonulatai mentén fedezték fel.

A kövület rendkívül jó állapotban maradt fenn, a szinte hiánytalan csontvázon néhol még ínszalagok is láthatók.

After a long wait, I can now finally share my most recent commission for a new and bizarre- German pterosaur Balaenognathus maeuseri!

Link to paper: https://t.co/UCOM5uIO8z pic.twitter.com/U4vNNIV9wm

— Megan Jacobs (@MeganJPalaeo) January 23, 2023