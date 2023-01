Több száz került elő belőlük, nem találnak rá magyarázatot

Az elmúlt 200 évben több mint száz hasonló tárgyat – 12 oldalú, üreges, teniszlabda méretű geometriai alakzatok, a sarkukon szegecsekkel – fedeztek fel Észak-Európában, és a szakértők csak találgatnak, vajon mire használhatták őket.

„Számos hipotézis született már, mint például valamiféle naptár, földmérésre szolgáló eszköz, jogar, de egyik sem kielégítő magyarázat” – mondta Guido Creemers, a belgiumi Gallo-Roman Múzeum kurátora.

Mysterious 12-sided Roman object found in Belgium may have been used for magical rituals https://t.co/vP9qCmv6Qd

— Live Science (@LiveScience) January 26, 2023