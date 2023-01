Kártyavárként omlottak össze a Microsoft szolgáltatásai – Magyarországon is megjelentek a hibák

A weboldalak és alkalmazások nyomon követésére létrehozott Downdetector szerint az Egyesült Királyságban több mint ötezer ember jelentette, hogy az Outlook elérhetetlenné vált.

A leállás más szolgáltatásokat is érint, többek közt a Teams és az Xbox Live működésével kapcsolatban is jelentettek hibát a felhasználók.

A Microsoft ezt követően Twitter-bejegyzésben jelezte, hogy vizsgálja az összeomlás okait.

We’re investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

A cég közleményében azt írta, hogy „a fennakadást hálózati konfigurációs problémákra korlátozta”, és elemzi a „legjobb stratégiát ezek kezelésére anélkül, hogy további kellemetlenségek lépnének fel”.

A Microsoft azt is közölte, hogy vizsgálja a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásával, az Azure-ral kapcsolatos csatlakozási problémát, amely a felhasználók egy részét érinti.

A Microsoft Teams szolgáltatást világszerte több mint 280 millióan használják, elsősorban vállalatoknál és iskolákban, ahol a telefonálás, a megbeszélések és az általános szolgáltatásszervezés szempontjából kritikus jelentőségű alkalmazásnak számít.

A Downdetector szerint a világ számos más országából is jelentettek problémákat, csak Indiából és Japánból több ezer bejelentés érkezett, de Magyarországon, Kanadában és az Egyesült Államokban is több százan jelezték, hogy nem tudnak hozzáférni a Microsoft szolgáltatásaihoz.

„Visszavontunk egy olyan hálózati változtatást, amely véleményünk szerint hatással lehetett (a kialakult helyzetre – a szerk). Figyeljük a szolgáltatást, ahogy a visszaváltás hatályba lép” – írta Twitterbejegyzésében a vállalat.

We’ve rolled back a network change that we believe is causing impact. We’re monitoring the service as the rollback takes effect.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023