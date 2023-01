Újra megrendezik a fizika napját a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) szombaton, a programoknak az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet ad otthont – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A résztvevők előadásokat hallgathatnak meg, kísérleteket láthatnak, megismerhetik a ELI ALPS-ban folyó munkát, és megtudják, milyen széles körben hasznosítható a fizikusi diploma.

A tudományos intézet konferenciatermében bemutatják a tavalyi fizikai Nobel-díj hátterében álló kutatásokat, az érdeklődők megismerkedhetnek azzal, hogyan használhatók a nagyon rövid lézerimpulzusok a molekulák elektronszerkezete újrarendeződésének vizsgálatára, miként állítható a 3D nyomtatás a tudomány szolgálatába, és szó esik az optikai csapdázás mikrovilágáról is.

Előzetes regisztráció után a fizika iránt mélyebben érdeklődő középiskolás diákok részt vehetnek egy egyetemi mintaórán, ahol a kvantumfizika alapjairól hallhatnak, a vezetett látogatásokon pedig a modern belső égésű motorok tesztelésével, illetve az ELI ALPS működésével ismerkedhetnek meg a látogatók.

A vendégek fizikai kísérleteket is láthatnak, valamint bemutatják tevékenységüket az SZTE Fizikai Intézetének kutatócsoportjai. Az érdeklődők emellett – meghívott kutatóintézeti és céges partnerek révén – a fizika szakokhoz kapcsolódó, rendkívül széles körű elhelyezkedési lehetőségekkel is megismerkedhetnek, és bemutatják a 2024 szeptemberétől induló fizikus-mérnök szakot is.

A program délutáni részében tartják a Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny eredményhirdetését, amelyhez FizShow néven szintén látványos kísérletek bemutatója kapcsolódik.

A kiemelt kép illusztráció.