Lenémítja magát az Instagram, mutatjuk milyen lesz az új funkció

Bejelentette az amerikai tech szektor eddigi legnagyobb leépítését az Amazon

Az Amazon.com Inc., a világ legnagyobb online kiskereskedője globálisan 18 ezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzetre hivatkozva – jelentette be a cég csütörtökön. A most bejelentett létszámcsökkentés az eddigi legnagyobb az amerikai technológiai szektoron belül.

Külföld