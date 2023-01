Pompás égi jelenségben gyönyörködhetünk vasárnap

Nem mindennapi planetáris együttállásban gyönyörködhetünk január 22-én sötétedéskor. Hétfőn a Vénusz és a Szaturnusz, a legfényesebb és leghalványabb „szabadszemes” bolygó különleges együttállásának lehetünk szemtanúi.

Az égbolt szabad szemmel látható legfényesebb és leghalványabb bolygója, a Vénusz és a Szaturnusz kerül szoros közelségbe január 22-én. A horizont közelében található Szaturnusz mindössze 22 ívpercre merészkedik a Vénuszhoz, a látványos duót szabad szemmel és binokulárral is megkereshetjük – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.

A Vénusz, népies nevén az Esthajnalcsillag az ősz, illetve a december során változott át hajnalcsillagból estcsillaggá, s mostanra kezd el beérni ez a váltás. A Vénusz ugyanis – mint minden más bolygó – lassú pályát ró le az égen, és ennek során változik a Naphoz viszonyított helyzete.

Az elmúlt hónapokban folyamatosan közeledett a Naphoz, míg végül eltűnt annak fényében. És bár már egy ideje túljutott a maximális közelítésen, és a két égitest látszó távolsága egyre nő, a Nap közelsége miatt eddig elveszett annak fényében.

Január végére azonban érdemi változás áll be. A Vénusz az égbolt legfényesebb csillagszerű objektuma, így a bolygó a horizonthoz – és a Naphoz – viszonylag közeli állapotában is jól látható.

Január utolsó hetére már elég feltűnő helyzetbe kerül ahhoz, hogy kijelenthessük: a Vénusz, immár Estcsillagként, visszatért egünkre.

Az együttállás zavartalan megfigyeléséhez elsősorban tökéletesen kitakarásmentes délnyugati égbolt szükséges, az ideális, 17:30-as időpontban ugyanis a páros már mindössze 7,5 fok magasan tartózkodik majd a horizont felett.

A Vénusz 16:50-kor már szabad szemmel is látványosan izzani fog, bő 12 fokkal a látóhatár fölött. Érdemes nagyobb binokulárral vagy távcsővel már ilyenkor keresni a még igen halvány Szaturnuszt, amit éppen a Vénusz felett, kicsit jobbra kell keresnünk majd. Ahogy sötétedik, a Szaturnusz is egyre fényesebbé válik a Vénusz mellett. 17:12 perckor, amikorra a tíz fokos magasságot elérik, a Szaturnusz akár már szabad szemmel is megpillantható, kis kézitávcsőben pedig határozott látvány.

Január 23-án a szoros „randevú” véget ér, de egy harmadik fél, a Hold megjelenése miatt azonban elkaphatunk még különleges pillanatokat. Hétfőn negyed hat körül ugyanis a Vénusz–Szaturnusz páros tagjai még mindig igen közel lesznek egymáshoz, még alig egy fokra. Az 5 százalékos, vékony holdsarló 5 fokkal keletre ott virít majd a bolygópáros mellett, hármas együttállássá alakítva a jelenséget. Kedden pedig a dagadó holdsarló a Vénusz és a Jupiter közé emelkedik.

A kiemelt kép illusztráció.