CES 2023: Retró színek és újrahasznosított anyagok hódítanak a laptopok piacán

A napokban véget ért az elektronikai ipar egyik legmeghatározó eseménye a Consumer Electronics Show (CES), Las Vegasban. A CES 2023 idén is egyedülálló eseménynek számított a PC és laptopok rajongói körében. A kiállításon bemutatkoztak a legújabb trendek és a legmodernebb eszközök. Középpontban volt az elegancia, a csúcstechnológia és a környezettudatosság is. A Furbify szakértője elmondta, mire számíthatunk idén a laptopok piacán.

Miben lehet új, más, vagy formabontó manapság egy laptop? Attól, hogy egyre gyorsabb hardverek, még jobb OLED-kijelzők, különleges chipek kerülnek beépítésre vagy épp attól, hogy újrahasznosított anyagból készülnek. A CES bemutatóján szinte mindenre találhattak példát az érdeklődők.

Akik változást követelnek a bolygó sikere érdekében

Az egyik legérdekesebb új trendet a Lenovo ThinkPad X1 laptopjai mutatták be. Ehhez a géphez újrahasznosított anyagokat használtak fel. A márka régóta elkötelezett híve a környezetvédelemnek. ThinkPad Z13 és Z16 termékcsaládja is azok számára szól elsősorban, „akik változást követelnek a bolygó sikere érdekében”.

“Újrahasznosított PET vegán bőr, újrahasznosított alumínium, sőt még a csomagolás is 100 százalékban gyorsan megújítható és komposztálható. A most bemutatott ThinkPad X1 laptop a Lenovo Commercial Vantage szoftverének frissített változatával fut. Utóbbi az energiahatékonyságot javító beállítások kiemelését segíti” – mondta Tóth Roland, az újrahasznosított számítástechnikai eszközökkel foglalkozó Furbify munkatársa.

A gamer gépek is a látványosságra helyezik a hangsúlyt

Az Alienware márka hat új gamer laptopot is bemutatott. Ez a márka azzal rukkolt elő, hogy az eddigi 14, 15, 17 colos modellek mellett idén megérkeztek a 16 és 18 colos képernyők is. Ezek a gépek már rendelkeznek a Dolby Atmos térhatású hangzással, valamint a Dolby Vision látványelemekkel is. Sőt, a világ legvékonyabb 14 colos képátlójú gamer laptopja is ehhez a márkához kötődik.

Retró színek és a világ első szemüveg nélküli 3D OLED laptopja

A Dell új G16 és G15 laptopjai kivételesen nem a tudásukkal, hanem a megjelenésükkel tűntek ki az amerikai show-ból. Ezek a laptopok mostantól különleges színváltozatban is kaphatóak lesznek. Ha az egyedi kék szín egy kicsit a retró hangulatot idézi a felhasználóban, az nem véletlen. A tervezőknek pont ez volt a céljuk: visszahozni a 80-as, 90-es évek hangulatát. Az ASUS legújabb megoldásai közül figyelemreméltó az a gép, amely a világ első szemüveg nélküli 3D OLED laptop kijelző technológiáját mutatta be. Ezzel az eljárással több új laptopot is a piacra dobtak. A kijelző különlegessége, hogy a felhasználók a 3D-s fotókat, videókat vagy játékokat már szemüveg vagy fejhallgató nélkül nézhetik, hallgathatják. Sőt, a 3D-s vizuális tartalmak létrehozása is gyorsabbá válik mostantól.

Számítógép vagy kerékpár?

Az LG Electronics a portfólió eddigi legvékonyabb készülékét is elkészítette, amely mindössze 998 gramm és összecsukott állapotban csupán 10,99 milliméter vastag. Ez nem sokkal vastagabb, mint egy mobiltelefon, és még a táskába rakva sem tűnik fel, hogy nehéz lenne, hiszen nem az. Ugyanennek a márkának egy másik terméke pedig olyan üvegdizájnt kapott, amely megtöri a ráeső fényt, és úgy csillog, mint egy ékszer.

Az idei show egyik legérdekesebb darabját az Acer márka mutatta be, ez volt az aktív életmódot támogató eKineckt Bike Deskje. A BD 3 kerékpáros íróasztal a kerékpáros pedálozásából származó energiát laptopok vagy más eszközök töltésére alakítja át, lehetővé téve, hogy a munka mellett sportoljunk is. Nem is akárhogyan. Egy óra folyamatos kerékpározás 60 fordulat/perc sebességgel a kerékpárasztalon 75 watt saját termelésű energiát termelhet. Az eszköz két USB Type-A és egy USB Type-C porttal rendelkezik, így egyszerre több mobileszközt is tölthetünk vele.

Térnyerés a felújított laptopok piacán

Tóth Roland, a Furbify marketingese elárulta, hogy az idei trend azt mutatja, hogy az újrahasznosítás és a környezetvédelem már egyetlen iparági szegmensből sem hiányozhat.

„Ma már töredék áron tudunk magas minőségű, strapabíró laptopot vagy PC-t vásárolni. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a felújított laptopok piaca. Egy felújított prémium kategóriás laptop vásárlásával akár 75%-ot is spórolhatunk egy újhoz viszonyítva. A felújított műszaki eszközök piaca és ismertsége nyugaton több évtizedes múlttal rendelkezik. Magyarországon ez a jelenség némi késleltetéssel jelentkezett. Vásárlóink közül még kevesen, de napról napra többen mondják azt, hogy a fenntarthatósági tényező is közrejátszott a döntéshozatalban” – tette hozzá Tóth Roland.

A kiemelt kép illusztráció.