Évekkel ezelőtt eltűnt, most a mesterséges intelligencia megtalálta

A Queenslandi Műszaki Egyetem számolt be arról a sikerről, amelyben a régióban három éve nem hallott keleti sörtésmadár énekét vették fel és azonosították MI segítségével. A környezeti felmérések során rögzített hangfelvételeket az MI „hallgatta végig”, és ezekben azonosította a huszáros bajszú madárka énekét is – számol be a National Geographic.

🦜An endangered bird has been found with the aid of AI, says @QUT

🔎The bird has not been seen or heard from for three yearshttps://t.co/Vy3yb9I5UC pic.twitter.com/MmlLLFaBYC

— Au Science Media Ctr (@AusSMC) January 17, 2023