A világ legrégebbi rovásírásos rúnakövét fedezték fel norvég régészek

A lapos, négyzet alakú homokkőre vésett ábrákból álló szöveg a skandináv írásbeliség legkorábbi példája lehet az oslói Kultúrtörténeti Múzeum keddi tájékoztatása szerint. Mint fogalmaztak, a lelet „a valaha talált legrégebbi rovásírásos feliratok közé tartozik”, és „a legkorábbi rúnakő a világon”.

– mondta el Kristel Zilmer, az Oslói Egyetem professzora, aki hozzátette, hogy feltehetően kés vagy tű hegyével készült a felirat.

Exciting news from Norway today: the discovery of the oldest known rune stone!

Up to 2000 years old, it covered a grave of burnt bones. One of the inscriptions translates as idiberug – maybe the name of a woman called Idibera. Was this her grave? 🤯

📸 KHM/Alexis Pantos pic.twitter.com/WECsf7mFdf

— Dr Cat Jarman FSA💀 (@CatJarman) January 17, 2023