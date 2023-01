Kudarcba fulladt a történelmi, brit műhold felbocsátás

A kilenc műholdat Sir Richard Branson milliárdos brit nagyvállalkozó Virgin Group nevű vállalatbirodalmának műholdak felbocsátására szakosodott részlege, a Virgin Orbit indította a világűr felé kedd hajnalban.

Branson vállalata nem a hagyományos módszerrel, vagyis szárazföldi űrközpontokból, hanem egy, a célra átalakított egykori utasszállító repülőgép szárnya alól indítja a műholdakat szállító rakétáit.

Az ilyen jellegű felbocsátásokat a cég eddig Amerikában hajtotta végre. A Cosmic Girl nevű 21 éves Boeing 747-400-as repülőgép – amely korábban az ugyancsak Branson vállalatcsoportjához tartozó Virgin Atlantic légitársaság flottájának tagja volt – keddre virradó éjjel azonban a délnyugat-angliai Cornwall megye Newquay városának repülőteréről szállt fel a bal szárnyának tövében elhelyezett 25 tonnás rakétával.

A felszállásra kétezer ember gyűlt össze a repülőtér mellett,

A gép nyugati irányban repült, amíg 35 ezer láb – 10 900 méter – magasságban el nem érte az Ír Köztársaság délnyugati partjainak közelében kijelölt indítási zónát. Ezt az övezetet a brit, az ír, a francia és a spanyol légügyi hatóságok már az indítás előtt közös felügyelet alá vonták és lezárták a polgári légiforgalom elől.

A LauncherOne nevű rakétát a Boeing ebből a térségből indította a világűr felé. A kidolgozott pályaterv alapján a rakéta 555 kilométeres magasságban kezdte volna pályára állítani a kilenc műholdat.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information.

