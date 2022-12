Mocsárba fullasztották az ötezer éves emberáldozatot

Ötezer éves emberi csontokat találtak Dániában, egy mocsaras területen – írja a Live Science.

„A dán neolitikum korai szakaszából való” – mondta az ásatás vezetője, Emil Struve, a roskildei ROMU múzeumok régésze és kurátora.

Északnyugat-Európa szerte – különösen Dániában, Németországban, Hollandiában és Nagy-Britanniában – több tucat úgynevezett mocsári holttestet találtak. A régészek szerint a leletek megerősítik azt, hogy már a neolitikumban is jelen voltak a rituális emberáldozatok.

