Földönkívüli élet után kutattak, beszámolt váratlan eredményeiről a NASA

2020-ban egy kutatócsoport bejelentette, hogy a 2015 óta a Vénusz körül keringő japán űrügynökség Akatsuki űrszondája által gyűjtött adatok alapján foszfint – a foszfin szerves anyagok bomlásakor kerül a légkörbe – találtak a Vénusz légkörében – tájékoztat oldalán a Live Science.

A vegyi anyag állítólagos kimutatása a Vénusz légkörében olyan elméleteket váltott ki, amelyek szerint földönkívüli élet lehet jelen a bolygón. Az észlelést utólag megerősítették azok az adatok, amelyeket a NASA Pioneer 13 szondája gyűjtött a Vénusz 1978-as látogatása során. A csillagászati közösség azonban továbbra is szkeptikus maradt az eredményekkel kapcsolatban.

